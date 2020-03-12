靈敢侶情：洗錯手洗出煮婦手……

個人經歷一則。

兩個纏繞不少人的問題：煮婦手和手上的水泡（汗皰疹），竟讓我在疫症下痊愈了！

這兩個問題，雖不傳染人，但在無法根治的困擾下，真的有苦自己知。而我的工作，又偏偏經常要洗手和洗抹用具，換言之，我的雙手每天都要不時接觸清潔劑。所以，即使沒有疫症，我都要勤洗手。

以前，我會在洗淨和抹乾雙手之後，就戴上手套，繼續工作。因而在長久之下，便弄出煮婦手和水泡，這種水泡，又會令手脫皮，脫皮時，亦很容易爆坼，到雙手的皮膚好不容易沒事了，水泡又再出現。

可是，我的工作，又不容許我塗潤手霜。

直至疫症出現，我洗手的次數當然更加頻密，但今次，我跟從衞生署發出的洗手指引，就是先讓雙手和手臂濕水，然後取洗手液，再由手掌、手指、指甲、手臂一直洗20秒，最後，用同一方法過水20秒，接着抹乾雙手，才戴上手套。

想不到，就在一個月之後，我的雙手，竟然痊愈了！

原來，過去我衰在用錯方法洗手。

何解？因為我在過水時，並不及現在仔細，於是，洗手液和洗潔精便少不免留在手指皮縫，偏偏，我又要戴手套才可工作，結果，雙手就長期被洗手液和洗潔精醃住，皮膚繼而出現過敏反應。

雖然，這只是我的個人經歷，但我相信，說出來有可能幫到一眾煮婦。大家由現在開始，過水時不妨嘗試徹底一點，待手乾後再塗品質好、滲透力強、持久的潤手霜，且看皮膚有沒有改善。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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