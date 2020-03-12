兩「紅」聯手　解構重組牛仔美學

今季Levi's®就找來由日本設計師落合宏理（Hiromichi Ochiai）所主理的FACETASM攜手合作，推出以「MUTATION」為主題的Capsule Collection。（互聯網）

丹寧服裝經過百多年來不停推陳出新，早已從藍領工人專屬的制服轉化成潮流永恒之物，Levi's®作為業界領導品牌亦一直緊隨時代步伐，積極邀請世界各地不同時裝設計師一同探索丹寧服裝的可塑性，讓經典設計蛻變成嶄新產物。今季Levi's®就找來由日本設計師落合宏理（Hiromichi Ochiai）所主理的FACETASM攜手合作，推出以「MUTATION」為主題的Capsule Collection。

2007年成立的FACETASM於日系時裝界最為人所熟悉的，就是其解構剪裁哲學，銳意透過嶄新剪裁創作出易於配襯且突破性別界限的潮流服飾。是次聯名系列落合宏理將FACETASM標誌性創作Wide & Slim Pants融入Levi's® 501®牛仔褲變成Wide & Slim 501®，透過兩幅精心剪裁的紙樣結合成左右褲管闊度不一的經典設計。同時系列中亦有推出經過FACETASM重新演繹的Sawtooth Western、M65 Trucker、Graphic Trucker、Graphic Tee及Graphic 501® ，各款單品更附上重新設計的皮牌及吊牌，象徵今回合作是歷史結合革新未來的「基因突變」。