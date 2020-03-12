美麗華旅遊：精選推介旅行團

【營業資訊】今團帶你暢遊哥本哈根美人魚像、安徒生像、市政廳、新港等景點；坐豪華郵輪穿梭北歐，沿途欣賞海岸醉人風光，盡享船上設備及美食；喺奧斯陸參觀維格蘭雕刻公園，欣賞花岡岩及青銅雕刻作品；參觀斯德哥爾摩市政廳及華沙戰船博物館，帶你去愛沙尼亞塔林卡德里奧皇宮、亞歷山大立斯基教堂同古城區，仲會去埋芬蘭赫爾辛基舊市集廣場、石中教堂、西布里斯紀念碑，行程夠晒豐富！

如果想睇歷史悠久嘅建築，土耳其絕對係不二之選！參觀著名杜瑪伯爵水晶皇宮，欣賞豪華皇室宮殿；暢遊天然形成的「奇石林」及「仙境煙窗」；參觀古羅馬遺城：以弗所及巴格門；「木馬屠城記」相信唔少人都聽過，我哋一於去古希臘神話名城特洛伊睇吓~~仲會入住愛琴海度假勝地─古薩達斯，感受異國風情！

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報名日期：3月2日至15日

出發日期：4月至5月

想睇天空之鏡除咗可以去玻利維亞之外，想近近哋可以去馬來西亞都可以影到㗎！乘船前往瓜拉雪蘭去天空之鏡，記得着鮮艷顏色嘅衣服，擺出得意嘅動作增添拍攝效果！另外，亦會去世界文化遺產馬六甲古城、荷蘭紅屋、葡萄牙城堡、Lord Muruga神像等熱門勝地！更特別安排去印度教聖地-全新彩虹繽紛黑風洞，我哋仲會品嘗印度薄餅+ 特色拉茶添！

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