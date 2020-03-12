《浪客劍心》25周年　東京開紀念展

要數王牌漫畫雜誌《週刊少年Jump》90年代嘅經典漫畫，由和月伸宏繪畫嘅《浪客劍心》可算係其一，故事講述主角緋村劍心原本係專門暗殺幕府要員嘅劊子手，被稱為「殺人拔刀齋」，他於明治維新後許下了不殺嘅誓言，並使用了刃口在刀背嘅逆刃刀來伸張正義。而呢套漫畫更先後被改編成動畫及真人版電影，相當受歡迎。

官方圖鑑 值得收藏

為慶祝《浪》今年踏入25周年，於4月24日至6月7日期間，喺東京Dome City嘅Gallery AaMo將會舉行「25周年紀念 浪客劍心展」。展場將會展出逾200件展品，場內以五個關鍵字（分別為強、命、伙伴、正義及幸福）劃分為不同主題展區，其中「強」區將會介紹故事中「東京編」、「京都編」、「人誅篇」各篇嘅激戰場面及必殺技，而「命」區則有來自岐阜縣．關之無鑑查刀匠尾川兼國炮製嘅逆刃刀實物，並同時展示劍心初次手握該刀嘅畫面，確係睇頭十足！

為了紀念作品誕生25周年，場內亦發表了和月伸宏認可嘅10個角色家徽，而且更設有專賣店售賣多種精品，當中包括收錄了是次展覽逾200幅圖像嘅官方圖鑑，值得粉絲收藏。

25周年紀念 浪客劍心展

日期：4月24日至6月7日

地址：東京都文京區後樂1-3-61東京Dome City Gallery AaMo

開放時間：11:00am~7:00pm

門票：成人1,600日圓