草本抗炎聖手係佢　煮飯有助強身健體

很多人以為煮咖喱才會加薑黃粉，但半山一間有機商店創辦人兼專業健康顧問Punam Chopra指，薑黃的煮法相當多元化，除了煮咖喱、沖泡飲品，還有不同的用法。此外，在古印度及中醫學中認為薑黃具治療發炎性疾病、保護肝臟＇皮膚疾病及創傷等，有草本阿斯匹靈之稱；而Punam Chopra今日就教大家用來炮製巴基斯坦香菇豆腐飯。

平常洗米，洗1至2次就成，但印度米最少要洗3次，煮出來的米飯才會口感清爽。清淡的豆腐和蘑菇加入薑蓉、蒜蓉和Masala香料等來醃，再加入其他香料烹調以提升味道。炒香後加入香米、混合了椰奶的薑黃粉等來煮，記得要小心控制火候，以免煮至焦燶。想風味更佳，可以加點炸香的洋葱絲和薄荷葉等，拌勻來吃，雖然是素食但亦相當惹味，而且夠晒健康。

材料：

豆腐 半磚

蘑菇粒 1杯

薑蓉 1杯

蒜蓉 1茶匙

水 4至5杯

椰奶 半杯

檸檬汁 1湯匙

酥油 2湯匙

洋葱粒 1個

月桂葉 1片

Masala香料 1至2湯匙

印度香米 1.5杯

丁香 2至4粒

薑黃粉 1/4茶匙

薄荷葉碎 半杯

炸洋葱絲 2湯匙

鹽 少許

做法：

1.印度香米洗3次，浸泡30分鐘後煮至半熟；薑黃加奶拌勻。

2.薑蓉、蒜蓉和Masala香料混合，醃製豆腐和蘑菇。

3.燒熱酥油，放豆腐及蘑菇煮熱，加入洋葱，丁香、月桂葉和檸檬汁煮勻。

4.將印度香米、水和薑黃奶倒入鍋內慢火煮15至20分鐘。

5.加入炸洋葱絲和薄荷葉作裝飾便成。