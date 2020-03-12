草本抗炎聖手係佢 煮飯有助強身健體
2020年03月12日 18:30
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巴基斯坦香菇豆腐飯：米飯加了薑黃、香料和椰奶等來煮，乾爽之餘還帶一股甜香。（郭凱敏攝）
很多人以為煮咖喱才會加薑黃粉，但半山一間有機商店創辦人兼專業健康顧問Punam Chopra指，薑黃的煮法相當多元化，除了煮咖喱、沖泡飲品，還有不同的用法。此外，在古印度及中醫學中認為薑黃具治療發炎性疾病、保護肝臟＇皮膚疾病及創傷等，有草本阿斯匹靈之稱；而Punam Chopra今日就教大家用來炮製巴基斯坦香菇豆腐飯。
平常洗米，洗1至2次就成，但印度米最少要洗3次，煮出來的米飯才會口感清爽。清淡的豆腐和蘑菇加入薑蓉、蒜蓉和Masala香料等來醃，再加入其他香料烹調以提升味道。炒香後加入香米、混合了椰奶的薑黃粉等來煮，記得要小心控制火候，以免煮至焦燶。想風味更佳，可以加點炸香的洋葱絲和薄荷葉等，拌勻來吃，雖然是素食但亦相當惹味，而且夠晒健康。
材料：
豆腐 半磚
蘑菇粒 1杯
薑蓉 1杯
蒜蓉 1茶匙
水 4至5杯
椰奶 半杯
檸檬汁 1湯匙
酥油 2湯匙
洋葱粒 1個
月桂葉 1片
Masala香料 1至2湯匙
印度香米 1.5杯
丁香 2至4粒
薑黃粉 1/4茶匙
薄荷葉碎 半杯
炸洋葱絲 2湯匙
鹽 少許
做法：
1.印度香米洗3次，浸泡30分鐘後煮至半熟；薑黃加奶拌勻。
2.薑蓉、蒜蓉和Masala香料混合，醃製豆腐和蘑菇。
3.燒熱酥油，放豆腐及蘑菇煮熱，加入洋葱，丁香、月桂葉和檸檬汁煮勻。
4.將印度香米、水和薑黃奶倒入鍋內慢火煮15至20分鐘。
5.加入炸洋葱絲和薄荷葉作裝飾便成。