MSB M500　強勁輸出Class A靚聲

不少人揀音響器材時，都將注意力集中在喇叭中，其實後級驅動是否有力，能否將喇叭單元的分析力全面發揮都是關鍵，好像MSB新推出的單聲道後級M500，採用了模組化設計，配合高達1百萬µF的電容，提供Class A的500W(8歐姆)、1,000W(4歐姆)功率輸出，就算驅動大型座地鑑聽級喇叭都游刃有餘，加上頻率響應達20Hz~20kHz，及>134dB的訊噪比，令音色更通透自然。

整部M500都在MSB位於加州的自家工廠設計與生產，機殼由全鋼CNC製造，能杜絕不必要的震動，散熱裝置使用了重達23Kg的鋁塊CNC製成，提供極高效率的散熱能力，長時間聽歌都不怕過熱。此外，控制介面相當易用，設有電源開關及遙控，並有緩衝開機線路，同時擁有3種增益設定，可因應喇叭的特性調整，靈活性極強。

M500將訊號的回授、輸入噪訊與失真降到最低、零負迴授線路，最大化了電源轉換與動態範圍。特製的環形變壓器具有低噪音與高電流的優異特性，堅固的高電流輸出緩衝。M500的聲音非常透明，完整立體真實，長時間聽也不會疲勞。所有的元件都以聲音的表現與持續耐用度為考量，讓擴大機可以一直保持在最佳的狀態。