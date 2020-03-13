預測：收市前，大市價位或具點點下調空間。

白羊：辭令及思考力欠佳，今明兩天人氣不穩，工作時宜保持低調多作協調，有助過度。

金牛：財運欠佳，今明兩天精神狀態不穩，重大財務，宜再三思量多等一時，效果更佳。

雙子：人氣及社交運欠佳，人事問題或會較頻，今明兩天需多予耐性，避免與人爭辯。

巨蟹：精神欠佳，對公事或感情生活的投入感稍遜，不論公私，今明兩天需避免任性。

獅子：辭令及思考力欠佳，人事問題或會較頻，今明兩天需注意跟供事者的溝通等情況。

處女：事業運欠佳，做生意的朋友，求職、謀事、開單、簽約等於今明兩天需多予耐性。

天秤：家庭及事業運不穩，情緒欠佳，不論公私，今明兩天需小心處理意見分歧等問題。

天蠍：出勤、公幹及海外項目等，進展或較不穩，今明兩天小心處理文書及傳訊等工序。

人馬：戀愛運欠佳，溝通問題或會較頻，今明兩天需小心處理金錢、家事及子女等事宜。

山羊：體能不穩工作運欠佳，今明兩天需爭取休息多睡眠，將有助維持身心狀態與進度。

水瓶：人緣及桃花運欠佳，感情及親子關係或會較頻，今明兩天需多加注意溝通等問題。

雙魚：情緒不穩，家庭及財運欠佳，今明兩天小心處理家用及財務事宜，以免因財失義。