【營事檔案】味噌雜蔬炒烏冬　省油減調味

茶餐廳的炒烏冬會用上大量油及調味料來，令熱量大大提升，自家製可少油少調味，熱量即時減低。（設計圖片）

烏冬口感煙韌，深受不少人喜愛，烏冬除了可以放湯煮外，其實炒烏冬也是一個不錯的選擇。一般茶餐廳都會用上大量油及調味料來炒烏冬，令熱量大大提升。想食得健康，大家不妨可以在家嘗試烹調今次介紹的味噌雜蔬炒烏冬。

素食者啱食

這道菜用了不同顏色的蔬菜做配料，非常適合素食者。此外，色彩繽紛的賣相可以吸引不喜歡吃蔬菜的小朋友進食，藉此慢慢培養他們對吃蔬菜的興趣。

今次加入的所有蔬菜都含有豐富的膳食纖維，有助促進腸道蠕動，維持腸道健康，同時亦能增加飽肚感。經烹煮後的鴻喜菇會釋放出一種天然鮮味，能夠提升整道菜式的味道，令人吃得更滋味。鴻喜菇亦含有硒質，具抗氧化功效，有助抵抗自由基對身體的侵害，增強身體免疫力。洋葱口感爽脆，而且含有多種硫化物，有抗氧化和抑制細菌的作用。洋葱亦含有豐富的鉀質，有助去水腫及降血壓，不過血壓低及腎病患者需注意食用分量。

如果大家想增加這道菜的蛋白質含量，可以選擇加入含有豐富植物性蛋白質及鈣質的豆乾。

【味噌雜蔬炒烏冬】

材料：

烏冬 1個

椰菜 1/4個

紅蘿蔔 半條

粟米筍 6條

鴻喜菇 半棵 (約50克)

洋葱 1/4個

調味料：

味噌 1湯匙

水 2湯匙

鹽 少許

胡椒粉 少許

做法：

1.洗淨椰菜，瀝乾水分，切絲，備用。

2.洗淨紅蘿蔔及洋葱，去皮，切絲，備用。

3.將鴻喜菇去蒂洗淨，粟米筍洗淨切條，備用。

4.燒熱鑊，落少許油，爆香洋葱。

5.加入紅蘿蔔絲，鴻喜菇，椰菜絲及粟米筍，炒熟。

6.加入少許鹽及胡椒粉。

7.放入烏冬，並加入少許水，用筷子炒散烏冬，直至熟透。

8.把一湯匙的味噌和兩湯匙的水混合，淋上食材上略炒，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。