征選遊：澳洲墨爾本齊齊掘金

澳洲墨爾本文化氣息濃厚，但它最初的發展竟然與淘金有關，所說的是距離市中心約100公里外的Sovereign Hill。話說這裏於1850年代是個淘金熱點，吸引了歐美甚至中國人來尋找發達夢，慢慢發展成小鎮。

現在淘金熱潮當然已經過去，但為了保存這段歷史，當地於鎮內重建了如西部牛仔電影中的沙漠淘金城鎮，其中一件「威水史」是淘出一件重達4.4公斤的金塊。至於鎮內，兩旁是一至兩層高的木建築商店，有賣糖果的、雜貨的，以及昔日銀行或診所待等，員工無論男女更會穿上十九世紀的傳統服飾，加上不時有馬車在路上經過，以及每日兩場的士兵巡遊鳴槍表演，予人回到19世紀的感覺。

不過一場來到淘金鎮，重點還是看「金」吧！拐過主街，就會見到每整點一小時表演的鍊金術表演，看着鍊金師將碎落的金塊放在舊式溶爐中燒熱，再倒進金條溶器上定形和冷卻，價值數萬澳元的金條隨即展現眼前！表演間外的紀念品店亦有相同的樣版，大家在僅可讓手穿過的小洞拿起，感受這份巨額重量，再順便買些金箔產品，做過留念也不錯。至於不想花分文或想體驗淘金，鎮內亦有條淘金河，會有職員教大家由小石至粗沙幼沙，一步一步精挑細選，而且夠細心又運氣好的話，真的可以找到一點點。最後再游走模仿昔日淘金者的營地，會發現當時的華人數目實在不少，而且因生活習慣和文化有差異，更有着自己一套的小社區，也是參觀的一大亮點。

Sovereign Hill

營業時間：10:00am~5:00pm

入場費：AUD119（約HK$605）

地址：Bradshaw Street, Ballarat VIC 3350

網址：www.sovereignhill.com.au