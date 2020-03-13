天然面膜DIY　內外夾擊容光煥發

為了省口罩、防病毒，相信最近大家呆在家裏的時間都大大增加吧！在家太無聊，連美容院都不敢去？不如趁這段時間讓皮膚好好休息，在家做一下皮膚護理吧！利用家裏的天然材料自製面膜，安全、環保又省錢，說不定會有意想不到的效果。內服外用雙管齊下，在家也能偷偷的變美。

【檸檬＋蜂蜜】

蜂蜜檸檬水，美白又養顏，相信大家都聽過。每天一至兩杯，早晚空腹飲用，如果胃不好可以不加檸檬，濃淡因人而異。最好是用60度以下的溫水沖泡，熱水會破壞營養，冷水對腸胃不好，也不利營養的發揮。檸檬和蜂蜜除了是飲用的好搭檔，還可以用來美容。

方法是把檸檬對半切開，直接倒一匙蜂蜜在檸檬肉上，然後用打圈的方式在臉上搓一下，塗滿全臉，等候5分鐘後用水沖掉。蜂蜜具消炎殺菌功效，檸檬則可用作磨砂和美白，同是美肌佳品。

【蛋白＋蜂蜜】

蛋白和蜂蜜雖然在飲食上不是甚麼養顏組合，但是加上麵粉可以做蛋糕，當然最重要是可用作外敷美容之用。一隻雞蛋的蛋白加一匙蜂蜜，混合後塗在臉上，15分鐘後用濕毛巾（暖的）抹走便可，能起到緊緻皮膚、收縮毛孔之效，如果想有美白的功效也可以用小量的檸檬汁代替半匙蜂蜜。

【燕麥＋牛奶＋蜂蜜】

燕麥含有豐富的膳食纖維，有助腸道健康、降低膽固醇和體重管理，可謂好處多多。而牛奶更是營養豐富，保持皮膚白滑的飲品。兩者混合來吃當然是營養滿分，用來美容也是相當不錯。

至於面膜的做法是：先將三匙燕麥和一匙蜂蜜混合及加入適量牛奶，然後攪拌成糊狀或稍微黏稠一點的質地，並均衡的塗於臉上；再將浸泡過牛奶的面膜紙或化妝綿蓋在上面，等待10分鐘後就可以用水沖洗乾淨。燕麥可以吸附油脂、牛奶可以滋潤和亮白肌膚、蜂蜜可以消炎殺菌，是一舉三得的美容組合。

以上這些自製天然面膜組合和使用方法你們Get到了嗎？看來蜂蜜是很好的美容搭檔。在家做美容最重要的是，可以好好的運用時間，不用整天對着藍光和輻射，若再加上早睡早起，美肌修護功效真是會意想不到的顯著。