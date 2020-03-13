三界五行：排毒原理　非常奧妙

人類進食，經過脾胃的消化、吸收（肝、膽、胰、小腸、大腸參與其事），殘餘由大腸、直腸排出體外，這是人體排毒的其中一個過程。(設計圖片)

排便與排尿，在中西醫學都同樣重要。人類進食，經過脾胃的消化、吸收（肝、膽、胰、小腸、大腸參與其事），殘餘由大腸、直腸排出體外，這是人體排毒的其中一個過程，中醫理論是「肺與大腸是相通」，清肺熱，主要通過大便解決，文雅說法是「大解」。

另一個排毒過程是通過小便解決，文雅說法是「小解」。這個流程更加複雜。簡而言之，水由口腔經食道入胃，胃吸收的水通過毛細血管到達血液，小腸、大腸參與其事，這些已過濾的水流入腸系膜下靜脈、脾靜脈，隨血液到達門動脈，經過肝血竇、肝靜脈到下腔靜脈，然後順序到達右心房、右心室、肺動脈、肺毛細血管，在肺毛細血管進行氣體交換，靜脈血變為含氧豐富的動脈血，再經肺靜脈流回左心房、左心室，依次流經胸主動脈、腹主動脈，接下來是腎臟的工作，經過精密細緻過程，腎功能把淨化的血液經腎球小動脈、小靜脈回流，把帶有廢物、雜質的水分經腎盂、輸尿管、膀胱、尿道排出體外。

一口氣說了這麼多，你應該明瞭飲水的重要，如果怕小便而少飲水，排毒就不順暢，整個流程涉及到胃、脾、腸、肝、心、肺、腎，排尿不暢，毒素滯留。如果已飲水但排不出尿，那就是急性尿瀦留，不及時救治，輕則膀胱爆裂，重則尿毒症，不是開玩笑的。

方向宇