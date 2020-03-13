今晚食乜：眉豆唔煲湯做沙律

抗疫宅在家，為了增強身體抵抗力，大家需要不時進食一些健康食材，豆類含豐富營養，如眉豆含蛋白質、鈣、磷、鐵及維他命等，香港人多數用來煲花生眉豆雞腳湯，IG@funfoodandfrolic就教大家用來炮製沙律。眉豆浸軟後烚熟，想慳時間可用壓力煲煮至軟熟都得，放涼後加入多種的蔬菜粒和調味，如果預先將花生粒和調味粉用乾鑊炒香再拌，更有助提升味道和香氣，最後加點新鮮石榴子拌勻便完成。沙律做法簡單，軟綿的眉豆配上富嚼勁的花生和青瓜粒等，層次豐富，加上帶辛香的調味，是不錯的輕盈正餐之選。

材料：

眉豆 2杯

洋葱粒 半杯

番茄粒 半杯

薯仔粒 半杯

青瓜粒 半杯

石榴子 /4杯

檸檬汁 1個

花生 1/4杯

鹽 少許

孜然粉 1茶匙

紅辣椒粉 半茶匙

Chaat Masala 半茶匙

水 適量

芫荽碎 1/4杯

做法：

1.眉豆浸泡2至3小時，隔水。

2.眉豆放鍋內，加鹽和2杯水，放壓力煲或普通煲煮熟，隔水待涼。

3.乾鑊炒花生約2至3分鐘。

4.紅辣椒粉、孜然粉、Chaat Masala乾炒10至20秒，待涼。

5.眉豆、青瓜粒、洋葱粒、番茄粒、烚熟薯仔粒、鹽、調味粉、芫荽碎、檸檬汁拌勻。

6.加石榴子和花生拌勻便成。