NBA停賽！4大遊戲止波癮

NBA常規賽賽事受新型冠狀病毒疫情影響而即時停賽，康文署轄下籃球場又重開無期，對於籃球迷來說絕對係「世界末日」。要一解波癮，惟有靠籃球遊戲，今次就為大家盤點4大籃球遊戲，快快手Download啦！

第一位：《NBA 2K20》

可以話係Console籃球遊戲嘅唯一選擇，提供PS4、Xbox、Nintendo Switch等版本。遊戲畫面逼真，玩法亦都講求技術。除咗快速比賽，仲有集故事、育成、網上對戰等元素的My Career模式，相當好玩。

第二位：《NBA LIVE Mobile Basketball》

曾經同NBA 2K系列鬥我難分難解的NBA LIVE系列，雖然今年冇推出Console版本，但手機版依然有更新。雖然畫面、球員動作同Console版本有一段差距，但勝在可以使用真實球隊、球員。最重要就係遊戲免費下載。

第三位：《NBA JAM by EA SPORTS》

超經典的NBA授權遊戲，近年仲正式於手機平台上架。最大賣點係搞笑的玩法，幾乎個個球員都跳得高過籃板，兼且識得飛身入樽、背樽等超現實動作，籃框仲會着火添！

第四位：《3on3自由街球》

動畫風格及玩法似足曾經超受歡迎的電腦遊戲《Freestyle》，3on3比賽內，玩家控制一個球員，而其他5個球員都係其他線上玩家，所以好講求合作性同戰略，玩家亦可以為球員升級技能、造型。