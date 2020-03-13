開箱男：HUAWEI nova 7i　平玩拍攝神器

【特約報道】提起手機拍攝神器，好多人會諗起HUAWEI Mate 30同P30系列，但若預算有限又想平玩影相手機的話，最近同廠推出的HUAWEI nova 7i也可列入考慮之列。手機配備同價中少見的AI五鏡頭，提供4,800萬廣角及800萬像素超廣角拍攝，再加上絲打必愛的AI「美體模式」及人工智能美顏技術，影景影人兩相宜！開箱男日前就收到測試機，立刻同大家開箱評測！

手機沿用nova系列的標誌性設計，採用6.4吋FHD+極點全面屏，屏佔比高達90.6%，用盡屏幕睇片視覺上頗為震撼，而且畫面銳利顏色飽和，又有多個色溫調校，適合煲劇之用。機身另一賣點是四曲面設計，握感舒適，配合與電源鍵合二為一的機側指紋感應按鍵，單手用拇指就能同時解鎖着機，相當快捷方便！顏色有櫻雪晴空、綺境森林及幻夜黑3色選擇，當中「綺境森林」即為受測的綠色機，背部帶有搶眼的光影變化及立體質感，光紋若隱若現，予人高貴神秘之感。

近年HUAWEI手機向多鏡頭發展，nova 7i也不例外，後置AI四鏡頭用上矩陣排列，造型恍如麻雀中的「四筒」，先天設計已叫人眼前一亮，而且功能各異，包括4,800萬像素廣角鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素景深鏡頭及200萬像素微距鏡頭，其廣角鏡頭更支援全新高清多幀相片合成技術，拍攝時可在瞬間合成多幅影像，不但能拍出實物本身色彩，也能拍出更清晰立體的相片，相當討好。超廣角鏡頭則提供120度的視野拍攝，帶來嶄新視角體驗，而且做到一鍵變焦，無變形且色溫接近統一，影景分外有氣勢！

年輕一族大多注重個人形象，所以nova 7i特別加入AI「美體模式」，利用人工智能，拍攝時對人體骨骼點自動進行檢測，辨識身體部分、線條特點與姿態，自動作出修飾，並提供0至10級調校，達致迅速「變瘦啲變高啲」的美體效果，而不會令背景變形。另外，其景深鏡頭亦支援人工智能，可營造出細緻的散景效果，令人像主體更突出分明。

影人又怎可不提1,600萬像素「極點」前置鏡頭，它支援人像超級夜景2.0技術，透過人工智能自動識別低光場景，有助突出人像主體。愛美的絲打仲有美顏技術幫手，能夠偵測用戶的臉型及膚質，以人工智能作精細的調控，強化主體及背景的對比，自拍清晰細膩，靚到Model都激讚！

硬件方面，nova 7i內置Kirin 810八核心處理器、8GB RAM及128GB ROM，以《Antutu》跑分獲超過30萬分，日常應用或打機都應付自如。軟件則預載EMUI 10，並提供華為應用程式市場，非常方便。

提到華為應用程式市場，即亦AppGallery，它是目前全球三大應用程式市場之一，本地愈來愈多企業或品牌已陸續加入相關陣營，當中超過70個與生活息息相關的應用程式，例如《東網》、《OpenRice》、《我的天文台》、《759 Online》、《e肚仔》及本地銀行App等等。以《OpenRice》為例，操作體驗便與原版一樣。

另外，考慮到用戶轉移手機資料的需要，nova 7i已預載Phone Clone功能，可將舊手機的資料轉移至新機上，而且除了HUAWEI手機，連其他Android手機或iPhone、iPad資料一樣搬得。實測就成功把《Messenger》、《WhatsApp》等常用通訊Apps搬至新機，完全做到無痛「轉會」。

特別一提，手機的4,200mAh大電池對應40W HUAWEI SuperCharge，並通過德國萊因TÜV權威安全認證，充電又快又安全。

規格表

制式︰GSM、WCDMA、TDD-LTE、FDD-LTE

處理器︰HUAWEI Kirin 810八核心人工智能處理器

記憶體︰8GB RAM+128GB ROM

屏幕︰6.4吋LCD（2,310 × 1,080解像度）

鏡頭︰（前置）1,600萬像素、（後置）4,800萬像素廣角+800萬像素超廣角＋200萬像素微距+200萬像素景深

對外連接︰USB Type-C、藍牙5.0、Wi-Fi

電池容量︰4,200mAh

作業系統︰HUAWEI EMUI 10.0.1 (基於Android 10.0)

體積︰159.2×76.3x8.7mm

重量︰約183g

售價：HK$2,488

查詢：consumer.huawei.com/hk