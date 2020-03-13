Puffy Bread脹卜卜免焗空氣包

早陣子曾流行過人人買部麵包機來自製新鮮麵包，但若然家中無焗爐或無麵包機又想整麵包嘅話可以點？唔使怕，其實仲有好多方法可以炮製麵包，仲可以同小朋友一齊整添呢！好像IG@cookistwow就教大家棄焗改炸，做法亦唔算複雜。只要將麵粉、牛油溶液和粗粒小麥粉加調味拌勻，再逐小加水搓成光滑而黏稠的麵糰，之後分成6等份，再將每份麵糰壓平成球狀及表面光滑，然後輕輕搓成圓形餅皮便成，小朋友都Handle得到。

之後是油炸，輕輕將餅皮平放入熱油鑊中，大家會發現整塊餅皮會脹起，待兩邊炸至金黃色後便可撈起，瀝乾油分後即可食用。麵包外脆內軟，由於已經調味，可以淨食，又或配以不同餡料來品嘗，較一般麵包來得香脆及富口感。

材料：

麵粉 1杯

牛油溶液 半茶匙

粗粒小麥粉 半茶匙

糖 少許

鹽 少許

水 1/3杯

植物油 適量

做法：

1.先將粉狀材料拌勻，然後加入水搓成麵糰。

2.將麵糰分成6等份。

3.將每份麵糰搓成球形，再壓平成圓形餅皮。

4.燒熱油，放入餅皮，炸成球狀和轉金黃色便成。