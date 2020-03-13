【美女饕廚】美麗蟹逅

今日介紹嘅係位於中上環專門食蟹的餐廳，廚師選用新鮮蟹精心烹調，炮製出各種螃蟹菜餚，帶來一餐非常精緻美味的料理。

我和兩位女朋友每人都選了一款蟹，包括花咲蟹、帝王蟹和松葉蟹，大家Share品嘗。

廚師十分自豪地向我們展示了幾隻螃蟹，全部都是鮮活生猛，體積最大的是帝王蟹，外觀只有6隻而非8隻腳，因為另外兩隻腳已經退化並縮在殼入面。當中體積最少的是松葉蟹，形狀細長，在冬天以外的季節松葉蟹為禁漁期，所以要吃到新鮮的松葉蟹，最好趁冬季。

至於花咲蟹比較特別，產於日本北海道根室沿岸200米以下深海，顏色偏深紫紅色，身上長滿粗粗尖尖的棘刺。席間和廚師談話中得知原來除了松葉蟹是蟹外，其餘花咲蟹和帝王蟹均不是真的螃蟹，而是寄居蟹的親戚物種。

第一道是花咲蟹湯，花咲蟹煮熟後呈鮮紅色，像花一樣艷麗，恰如其名，賣相令人心醉。煮法是用蟹殼加味噌熬製而成，稱為「鐵砲汁」，肉質紮實飽滿，入口鮮甜無比。

第二道菜是燒帝王蟹腳和花咲蟹腳，肉味鮮而濃並散發陣陣炭香。兩者的口感均相當結實，比較下，花咲蟹甜度高一點，並帶點淡淡的海澡味。

第三道是松葉蟹，用最原始的蒸煮方法來炮製，原汁原味，肉質細緻鮮嫩，亦是眾蟹中最多汁，配上綿滑甘香的蟹膏，味道鮮得很！

最後一道是烤海膽蟹肉飯，飯入面有晒3款蟹的蟹肉和蟹膏，打開飯蓋，香氣撲鼻，入口啖啖肉之餘，還有飽滿的海膽香，絕對令人一試難忘！

饕廚貼士：自製海膽蟹肉飯

首先要把蟹蒸熟拆肉，蟹殼用來煮湯，將湯與蟹肉與米一起煮成飯，煮熟後放入海膽，用餘溫令海膽焗至微暖，這樣便能發揮海膽最佳的鮮甜味。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）