美麗華旅遊：精選皇牌秘景旅行團

【營業資訊】呢個新西蘭皇牌9天團，帶你一次過玩盡北島同南島！

喺北島嘅羅托魯瓦地熱溫泉區可以欣賞到火山地熱谷噴泉；仲可以去埋維多摩鐘乳石及螢火蟲洞窺探洞內神奇嘅景象！而嚟到南島嘅皇后鎮，點少得登上博士峰俯瞰城內景色？再坐厄恩斯勞號蒸氣船，喺瓦卡蒂普湖上欣賞壯麗景色仲會展開塔斯曼冰河船之旅添 啊！！！

【報指定東南亞團 送旅遊保險】

報名日期：3月2日至15日

出發日期：4月至5月

一次過帶你暢遊中越三大城市 ，順化、峴港同會安！乘坐來回纜車遊巴拿山，從山腳下到達山頂欣賞沿途美景；仲去埋會安古城，掛滿特色燈籠，到了黃昏燈籠就會亮起，古城變得色彩繽紛 ；遊覽日本橋【來遠橋】，慢慢感受小鎮嘅古樸風情！

【越南中越世界文化遺產秘景5天團 (YSDB05) $4,299起/位】

查詢及報名熱線：8200 2299