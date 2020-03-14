白羊：情緒及精神狀態不穩，事業及家庭運欠佳，宜放鬆一點，勿把公事壓力帶回家中。

金牛：思考力及辭令欠佳，公事問題或會較頻，文書、運輸、傳訊、溝通等需多加留神。

雙子：財運不穩，經濟變動或會較大，社交聯誼、應酬聚會等活動較頻，宜多加節約。

巨蟹：人氣欠佳，感情關係或較不穩，己婚或同居朋友，伴侶或較任性，宜多予體貼。

獅子：精神狀態欠佳，體能不穩，工作壓力或較明顯，需爭取休息，避免過勞或緊張。

處女：人緣、社交及桃花運欠佳，感情及親子關係或較不穩，宜多予耐性，嘗試包容。

天秤：家庭及事業運不穩，不論公私，是日大事不宜。若需進行重大決策，宜多尋意見。

天蠍：思考力及辭令欠佳，出勤、公幹、海外項目等，需注意溝通、文書及傳訊等工序。

人馬：財運不穩，開單、簽約等需予耐性。與伴侶、家人的金錢事宜，亦需小心處理。

山羊：情緒不穩，家庭及戀愛運稍遜，家事及子女等問題或會較頻，宜多包容多予體諒。

水瓶：人氣雖好，但精神及體能欠佳，工作進度或較不穩，宜多加放鬆，避免過分緊張。

雙魚：人緣、社交及桃花運欠佳，親子、社交及感情關係或較不穩，宜多予耐性與包容。