不要表錯情！白色情人節送禮必看

白色情人節是情人節的延續，男生會於3月14日向女生回禮。（設計圖片）

上個月14號才過完情人節，轉眼間來到3月14日白色情人節了！根據日本文化，女生會於2月14日送朱古力給心儀的男生，而男生收到朱古力後，就要於3月14日當天回禮以作答覆；但大家可能不知道，原來不同的回禮有不同的含意，現在就為大家分享一下各種禮物的意思，以免大家表錯情。

朱古力與糖果

以甜甜蜜蜜的朱古力或糖果作回禮，代表接受愛意，願意跟對方交往；而送薄荷糖更有「我愛你」及「我們在一起」的意思！

批類甜品

批的英文「Pie」與數學圓周率「Pi」的讀音相近，而圓周率Pi 3.14是一組無盡的數字，象徵無窮無盡的愛。

馬卡龍

色彩繽紛的馬卡龍有「覺得你很特別」的意思，如果收到馬卡龍作回禮，代表你在對方的心中是與別不同，以及非常吸引。

餅乾

樸實的餅乾象徵「簡單的關係」，雙方只能當朋友，如果收到餅乾作回禮，那真的不好意思，代表你已被對方Friendzone了！

棉花糖

糖果有接受愛意的意思，但棉花糖例外。棉花糖比較易溶化，代表感情不穩固和轉眼即逝，有拒絕人的意思，So sad。

黃玫瑰

玫瑰看似浪漫，但黃玫瑰的花語是失戀、分手和消逝的愛，在愛情上是一種不祥之物。

10個隱藏版情人節

原來除了2月14日和3月14日外，一年還有10個隱藏版的情人節。不要以為閣下單身就與情人節毫無關係，以下就有幾個情人節正正是讓單身人士一起参與的！

1月14日 日記情人節

情侶在這天交換紀錄了一整年關於戀愛事的日記本，回味兩人的相處點滴，亦象徵與愛人將攜手走過新一年。

4月14日 黑色情人節

屬於單身人士的情人節，鼓勵他們共聚一堂，互相鼓勵，消除落寞感，說不定在這個聚會中，找到合眼緣的另一半呢！。

5月15日 黃色與玫瑰情人節

如果踏入5月還是單身，就可以在這天穿上黃色衣服，吃黃色的咖喱飯，暗示I am still available（我還是單身）！另外， 5月是玫瑰發芽的時節，所以5月14日亦叫作「玫瑰情人節」。

6月14日 親吻情人節

情侶們在這天不必再害羞，可以盡情地親吻對方，以表愛意。而一些國家更會舉行「親吻大賽」來慶祝。

7月14日 銀色情人節

情侶們會在這天互贈銀製飾物，作為甜蜜見證。

8月14日 綠色情人節

炎炎夏日，大家可與愛人相約郊遊，盡情感受大自然之美，既有益身心，又可以增進感情。

9月14日 音樂與相片情人節

大家可在這一天舉辦社交活動，讓情侶們高歌漫舞和合照，留下美好回憶；而單身人士則可以藉此好機會，物識心儀對象。

10月14日 葡萄酒情人節

戀人們應在這天共進浪漫晚餐，品嘗葡萄美酒，並聊聊彼此對未來的期盼。

11月14日 橙色與電影情人節

情侶們可於這天到電影院，又或窩在家中看幾夠齣愛情電影；而單身族則要於這天喝杯橙汁。

12月14日 擁抱情人節

在寒冷的冬日下，情侶們要跟另一半來個熱情擁抱，感受愛的溫度，並藉此感謝對方這一年的陪伴。