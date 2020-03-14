【白色情人節】免焗朱古力曲奇　手殘都做到

3月14日係白色情人節，無論男或女，都趁機炮製朱古力小禮物回禮而又自認「煮功」麻麻、甚至手殘的話，IG@erinliveswhole教的這款健康兼不用烤焗的朱古力曲奇應該可以幫到大家。

食譜選用健康的椰子油、燕麥和蜂蜜等食材，先將花生醬、椰子油和可可粉煮至混合溶化，熄火後加入蜂蜜和燕麥等拌勻，想更易搓成曲奇，最好將粉糰放入雪櫃雪約30分鐘，待質感變得結實後取出再搓，搓成曲奇狀後，可加點朱古力漿再雪至結實即可享用。

整個製作過程不用火亦不用烤焗，相信連小朋友都做到，新手當然不成問題，買齊材料便可以親手製作，為對方送上回禮心意。

材料：

花生醬 1杯

椰子油 1/3杯

可可粉 1/3杯

蜂蜜 1/3杯

雲呢拿香油 2茶匙

燕麥碎 2杯

朱古力漿 少許

做法：

1.花生醬、椰子油和可可粉以中火煮至混合。

2.加入蜜糖、雲呢拿香油拌勻。

3.放入燕麥拌勻，取出放入雪櫃雪約30分鐘。

4.將混合物分成均等份，搓成曲奇狀。

5.淋上朱古力漿，放入雪櫃雪約1小時即成。