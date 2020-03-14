趣怪一點：兩盒Thx！Apple出口罩？

全球鬧口罩荒，各地政府為保證口罩供應而扭盡六壬，但笑在瘟疫蔓延時，有時要絕境才能激發創意，好像最近便有外國果粉設計了一款「iMask」出來，開宗明義構想Apple出口罩會是怎麼樣。

口罩由德國平面設計師Justin Ciappara繪畫，有iMask、Apple Mask、Apple Mask Pro三個型號，定位猶如iPhone XR、iPhone 11及iPhone 11 Pro般逐層升級，當中iMask設有5色選擇，設計師構想只有單層過濾能力。而Mask及Mask Pro則具有雙層及三層過濾能力，唔講仲以為出自Apple昔日設計師Jony Ive之手，皆因設計科幻簡約，而且鼻樑鐵線位、耳帶全部「畫」齊，加上前方Apple Logo，比平常見的口罩有型得多。當然，以上口罩只是設計師空想，不會正式量產，所以價錢也非常離地，由每個US$99至US$399不等。有網民笑言若加入Siri或降噪功能才會考慮購買，又有心水清的網友指好快有山寨版本，屆時便宜一點再「兩盒Thx」未遲喎！