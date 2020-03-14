三界五行：飲水排汗　養生養命

排汗可以帶走體內熱能，所以，飲水配合緩跑是很好的排毒和瘦身方法。(設計圖片)

水，有保持正常體溫的作用。天氣炎熱，人體就會出汗，隨着水分從皮膚揮發，體溫得以維持正常，如果沒有這個機制，當氣溫高於正常體溫，健康甚至生命都受到威脅。

中醫在古時未有溫度計之前，已懂得用發汗的方法去退燒。而現代西醫的退燒藥，食了也會出汗的。中西藥這種作用，就是俗稱的「發散」。無論中醫西醫，對於發燒的病人，都會叮囑「多飲水」。發高燒而不飲水，不但不利於退燒，而且可能導致休克。

夏天戶外活動或體力勞動，如果不補充水分，容易因脫水而中暑。

平時，一般人每天要飲八杯水，以每杯水250厘米計算，也就是兩公升了。戶外運動或勞動，所需水分要大於這個數字，發燒、感冒也應該大於這個數字。

由於排汗可以帶走體內熱能，所以，飲水配合緩跑是很好的排毒和瘦身方法。古語說：「流水不腐」，流動的水不會腐敗發臭。水，經食道進入人體，在血液流動，然後透過汗液和尿液排出體外，實在是非常有益健康的。

「細水長流」，也是古訓。飲水，要有規律、有次序。晚上，人體在呼吸以及皮膚分泌時，不知不覺帶走水分，晚上睡前一小時飲小半杯和暖開水、早上起床飲一杯和暖開水，是最養生養命的。

「宜未雨而綢繆，毋臨渴而掘井」，平時不要等到口渴才飲水，每隔半小時飲水，對五臓有益，對皮膚更有益。

方向宇