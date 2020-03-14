美食婷：健肺補身　飲湯水抗肺炎

用黨參、靈芝、懷山、土茯苓等藥材煲成的湯水甘香清甜，有強肺、保肝及增強免疫力等功效，體魄強健自然可以減低被病毒入侵的機會。（資枓圖片）

新冠肺炎全球確診人數不斷上升，德國衞生部亦把新冠肺炎列為「全球大流行」，就連日本都宣布暫停港澳免簽證，入境一律要隔離14天，令不少人晴天霹靂。縱使香港人早在疫症爆發初期已全民戴口罩自保，嫌美食婷長氣都要講句切勿掉以輕心，對抗病毒除了要注意衞生，勤洗手及外出戴口罩之外，強身健體打好底亦非常重要。

中藥湯水 強身健體

前幾日經過荃灣眾安街某商場2樓，見有餐廳向65歲以上長者免費派增強免疫力及強肺湯水，雖然我美食婷仲係青春少艾，不過都忍唔住買樽試試，順便同負責人傾幾句了解吓。原來這款樽裝湯水總共用了靈芝、淮山、黨參、黃芪、白朮、土茯苓、生地黃等藥材熬製，有強肺保肝、健脾開胃、補氣養血等功效，能夠增強免疫力，經常捱夜或睡眠不足就要飲多啲。

護腎保肝 陽氣升發

究竟飲湯水是否真的可以抗肺炎？本着尋根究柢的精神，於是我就打電話給國家執業中藥師魏栢儒，順便問問他有甚麼食療推介。魏醫師表示春天屬木，五臟之中肝也是木性，而肝主疏泄，若想陽氣升發，初春時節就應該保養脾胃和肝腎，增強體質，外邪自然難以入侵。

至於哪些食材有助強身健體？魏醫師就推介韮菜和枸杞子，前者益肝健胃、散瘀活血並能殺菌消炎；後者則有助改善肝腎不足、陰虛久咳。另外黃芪、靈芝、懷山、白朮、土茯苓這些藥材也很適合這個季節食用，分別有補氣升陽、益氣固表、補肺、去濕、強身等功效。魏醫師亦特別提醒盡量少食煎炸肥膩及辛辣食物，否則脾胃虛弱就容易被病毒入侵。最後我更打蛇隨棍上，請魏醫師提供一款強身湯水，大家去唔到荃灣拎免費湯水，都可以自家煲來喝。

材料﹕

淮山 15克

黨參 15克

北芪 15克

靈芝 10克

土茯苓 10克

大棗 10克

粟米 2條

紅蘿蔔 1條

做法﹕

1.洗淨所有材料。

2.以清水浸泡30分鐘，水不要倒掉。

3.鍋中注入3公升清水，水滾後把材料連水一同倒入鍋內，慢火煲1小時。