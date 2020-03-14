呢種食材超好殺菌增抗力

說的食材就是洋葱，它含豐富膳食纖維、維他命A、C、鉀、鈣、鐵等，對心血管、感冒等有正面作用，最重要是能提升抵抗力、有助消化及殺菌。不過很多小朋友都不太喜歡洋葱口味道，家長就要動下腦筋，IG @recipegirl教大家整熱辣辣又惹味的洋葱湯。

洋葱炒至焦糖化後，刺鼻的氣味和嗆味便消失，只留下甜味；之後加入牛肉湯和月桂葉，煲煮至洋葱完全軟身，便可舀入碗內，放上一片烤脆的法式多士和芝士碎再烤焗。新鮮出爐的法式洋葱湯，利用芝士多士蘸湯汁來吃，香口惹味又飽肚，仲不經不覺吃了大量有益的洋葱呢！

材料：

牛油 3湯匙

橄欖油 半湯匙

黃洋葱絲 2磅

糖 半茶匙

鹽 1/4茶匙

麵粉 2湯匙

胡椒碎 1/8茶匙

牛肉湯 6杯

月桂葉 1塊

法式麵包 8塊

Gruyere芝士碎 1杯

帕爾馬芝士碎 1/4杯

百里香碎 少許

做法：

1.煮溶牛油，下橄欖油、洋葱絲和糖，煮約30分鐘見洋葱軟身變焦黃色。

2.放入鹽、胡椒碎和麵粉拌勻。

3.倒入牛肉湯和放入月桂葉煮滚，煲約30分鐘。

4.麵包烤至脆身。

5.盛起湯放入碗內，面層放2塊麵包，鋪滿兩款芝士碎。

6.剩下的麵包同樣加芝士碎，與湯放入焗爐，烤至芝士溶化。

7.取出，在湯面灑上百里香碎，吃時以芝士麵包蘸沾即可。