本日日本：全新北歐木屋私享桑拿

想入住北歐小屋感受箇中風情，其實唔使山長水遠飛去當地，近近哋去日本埼玉縣都享受得到——話說位於埼玉縣入間郡嘅綜合Resort設施BIO RESORT HOTEL & SPA O Park OGOSE，將會喺3月16日推出全新嘅Sauna Suite Cabin。簡單講，係全幢出租嘅小木屋，內裏無論布置及家具都繼承芬蘭傳統風格，當中一大賣點係配備了芬蘭式嘅私人桑拿、按摩浴缸及暖爐，流露濃濃嘅異國情調。你可以喺不被打擾下，輪流享受桑拿及冷水浴，諗起都覺得正！與此同時，Sauna Suite Cabin更跟迎接200周年嘅芬蘭紡織品牌Finlayson大搞聯乘，無論係床上用品及毛巾，統統使用該品牌旗下最受歡迎嘅ELEFANTTI大象圖案。而房間牆壁亦印有創作ELEFANTTI嘅設計師Laina Koskela所繪畫嘅圖案及資訊，而客廳則有GIANT Motif嘅毛公仔迎賓，就連抽屜都放有ELEFANTT圖案嘅Memo紙及信紙，處處都洋溢着溫馨感覺。

BIO RESORT HOTEL & SPA O Park OGOSE

地址：埼玉縣入間郡越生町上野3083-1

房租：每人每晚12,595日圓起（最多可住4人）