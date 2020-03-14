慈禧愛鴨　仲愛驢打滾

講到中式甜糕點，糯米糍、椰汁糕、紅豆糕、芝麻卷等都較為人熟悉，要數甜糕點中較為矜貴款式，有慈禧太后加持的驢打滾肯定榜上有名。據銅鑼灣一間新加坡過江龍中菜食府行政總廚康師傅指，這道北京名點，其實完全無用到驢肉製作，大家不用怕，而糕點之所以有此命名，起源亦相當有趣。

相傳慈禧很喜歡吃糕點，御廚因而經常絞盡腦汁創作出新甜點，一次他用麵糰包好紅豆蓉成一款新甜品，呼喚太監小驢兒去拿，誰知小驢兒不小心將之掉在黃豆粉的盤子內，時間趕急惟有硬着頭皮呈給太后，誰知道大獲慈禧的歡心，還問糕點叫甚麼名字，御廚臨急以小驢兒的名字來命名，稱之為驢打滾，並流傳至今。

康師傅指，做驢打滾的材料很簡單，傳統會用糯米粉加水加糖搓勻，搓平後加入紅豆蓉做餡，捲好後蒸熟，表面再灑黃豆粉。師傅指看起來簡單，做起來卻相當花工夫。好像糯米粉糰必須以人手混合搓揉，令口感更為煙韌，用機器拌勻口感總會差一點。至於紅豆沙和黃豆粉，需分別用慢火慢慢炒，前者炒至軟糯成紅豆蓉，後者炒約1小時再磨成粉，味道最香。

康師傅為了令出唔更美味，在傳統基礎上作了少許改良，如加入了忌廉和椰漿，令糯米皮質感更香更滑，更將之改成凍食，令整體味道和口感都和熱食截然不同，輕輕咬一口，煙韌香甜。