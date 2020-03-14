AirPods假想敵　Buds+即將開賣

Samsung上月於美國發表了一系列新產品，大眾焦點都落在Galaxy S20及Galaxy Z Flip兩部機王身上，但其實同場還發表了全新真無線耳機Galaxy Buds+。這款耳機將於3月20日於香港上市，即管睇吓有咩賣點。

首先Galaxy Buds+維持同系的「的骰」設計，每邊機身只有17.5×19.2×22.5mm大、6.3g重，充電盒也只有38.8×70.0×26.5mm大。用戶只需打開充電盒，耳機就會與手機進行快速配對，而且除了Android，它也iOS系統兼容，應用範圍相當廣。

Galaxy Buds+共有3個收音咪，可依據環境自動調節聽感及降噪效果，強化後的環境聲音功能提供更多選擇，讓用戶戴上耳機也能清晰地聽到環境聲音。音色方面，它由知名音響大廠AKG調音，並內置比以往更大的雙動態單元，透過晶片運算將高低音分開輸出，營造更清晰飽滿的音質。

至於其他新功能，耳機如今支援「遊戲模式」，可減少遊戲時的聲音延遲。另外可創建Bixby Routines，在日常生活中自動選擇對應模式，例如駛車時自動開啟環境聲音，避免意外發生。耳機符合IPX2級生活防水要求，支援長達11小時音樂播放或7.5小時的通話時間，並可經Qi兼容無線。它的售價為一千三百元左右，比「假想敵」AirPods Pro便宜不少，而且顏色更豐富，備有天藍色、白色和黑色，比對手玩單色更易襯衫。