白羊：人氣不穩，但社交運及團隊精神回升不少，合作及人際關係轉佳，公事進程回穩。

金牛：事業運佳，雖壓力較大，但工作進度較早前平穩，求職、轉職或謀事等，宜積極。

雙子：感情及親子關係或較不穩，攜眷旅遊、進修，或參與嗜好及宗教活動，助增情誼。

巨蟹：精神較佳，較能享受感情及家庭生活，與伴侶安在家中享受二人世界，感情更佳。

獅子：戀愛運佳，出門、公幹等，有利招引桃花，單身朋友宜善用，其他朋友宜多自律。

處女：體能回升，工作運佳，進度回穩，有助爭取上位良機。但開單、簽約等需予耐性。

天秤：人氣不穩，雖桃花運走旺，單身朋友低調行事勝算較高。其他朋友關係將較愜意。

天蠍：情緒及家庭運回穩，家居生活愜意，親子及感情關係將較和順，宜多作家庭聚會。

人馬：社交及感情生活不穩，人事或感情問題較頻，但辭令及思考力佳，可助改善溝通。

山羊：事業運持續不穩，但正財運持續轉佳，開單、求職及謀事等，積極行動將具進展。

水瓶：人氣及精神轉佳，財運回升，有助改善及增進財政狀況，利投資及重整財務等。

雙魚：社交運欠佳，人事問題持續較頻，宜注意溝通情況，但精神士氣較旺，可助過度。