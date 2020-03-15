【心理測驗】穿越時空的愛情世界

人氣科幻愛情劇《二月廿九》講述2月29日出生的女主角意外穿越時空，預知了自己在未來的命運。你又想知道自己的愛情世界嗎？一於玩玩這個心理測驗。（設計圖片)

近年有不少以穿越為主題的劇集、動畫，部分更成為話題之作，如剛剛結局的本土十集穿越愛情劇《二月廿九》。生於2月29日的女主角Yeesa，意外地穿越時空，預知了自己及身邊人的未來。我們一於也來個關於穿越時空的心理測驗，藉此測試一下大家的內心世界，以及愛情觀。

【問題】

假設你擁有穿越時空的能力，當你在穿越的世界經歷不一樣的生活時，你會希望哪種動物陪伴左右？

A.小貓

B.小鳥

C.小狗

D.金魚

【結果分析】

A.追求完美

個性溫柔的你，對任何人也非常體貼入微，不少異性更因此被你弄到團團轉。但同時間，你也是完美主義追求者，尤其是當你下定決心要做某件事時，你一定執着到底。愛情方面，你對另一半要求很高，着重對方的家世與內涵。

B.注重心靈

在眾人眼中，你是一個相當Cool的人，因為你有自己喜歡的生活方式，不希望被別人打亂，所以你總與世界保持一定的距離。感情豐富的你，亦渴望愛情的來臨，卻不太喜歡直接表達自己的情感，反而注重心靈上的交流。

C.觀察力強

待人誠懇的你，喜歡觀察細微事情，透過別人的一舉手一投足，總可了解到對方的狀況，甚至在適當時，提供協助。做起事來，你亦有規有矩，所以人緣不錯，不過有時卻因考慮過多，以致錯失了機會，當中亦包括一些良緣。

D.喜歡幻想

你是一個喜歡幻想的人，依賴性亦十分強，常被別人稱為「溫室長大的小王子或小公主」。你身上散發着一種高貴的氣質，令你不期然也渴望能擁有史詩式的愛情故事，對現實中的俗世愛情，總是投以輕視的眼光。