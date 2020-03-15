行山抗疫要小心　魔鬼山真係咁猛？

自從疫情爆發以來，好多人因為冇學返、冇工開，加上冇節目，紛紛趁周末、周日走去行山，希望呼吸一下新鮮空氣。奈何，大部分熱門郊遊徑都人迫人，還有大量「污糟嘢」，令人眼冤……

其實行山冇公德心，將垃圾周圍掉，確係神憎鬼厭，而且分分鐘會惹禍上身！像位於油塘的魔鬼山，就是近日其中一個淪為垃圾崗的山頭，而這座山之所以與「魔鬼」扯上關係，跟靈異傳聞不無關係。

曾是軍事據點

魔鬼山又名雞婆山、炮台山，以山勢陡峭險峻見稱，面向鯉魚門海峽，明末清初時曾是海盜的巢穴所在地，所以它被當時的商旅與居民視為鬼域。英治時期，魔鬼山成為軍事據點，築有炮台、碉堡、火藥庫等設施，如今經已荒廢。由於抗日時曾遭戰火摧殘，屬於死得人多的地方，加上鄰近墳場，又不止一次發生過命案，令這座聽起來十分恐怖的魔鬼山，變得鬼影幢幢，例如有人見過女靈體在梯級徘徊，又有人發現山上有軍人靈體出沒，甚至有人聲稱看到有女生在大樹上吊呢！

提提大家，山林曠野是靈體喜歡聚集之處，為免行山期間出現離奇意外，盡量不要於夜晚出發，並要嚴守行山禮儀，切勿隨處便溺、拋石伐樹、粗言穢語、胡亂觸摸金塔、採摘路邊花草、穿着暴露衣服等，因這些行為很易招惹靈體。