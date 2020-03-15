三界五行：扣喉催吐 不可濫用

扣喉是催吐的其中一個方法，但現時很多人濫用，自己動手扣喉來減肥或解酒，因此而出意外。(設計圖片)

吐，是中醫的治療方法，主要用於排除痰涎、食積、毒物。嘔吐，本來就是一種自我保護的功能，一下子食得太飽、飲醉酒或者痰多，都會自然嘔吐。但是，有時候，情況嚴重，或患者有自理困難，中醫有多種方法催吐。中醫有專門催吐的藥方，但要根據患者體質和病情進行，要分「緩急輕重」，緩的、輕的，可以服藥；緊急、嚴重的，就用針灸或其他催吐方法。

扣喉是催吐的其中一個方法，但可惜，有人濫用，自己動手銬喉來減肥或解酒，每年，全世界都有很多人因此而出事，輕則因手指對喉嚨刺激産生惡心引致賁門括約肌撕裂而出血，或咽喉黏膜受傷而誘發慢性咽喉炎，或食道黏膜因扣喉嘔吐時胃酸過多而受損造成食道炎；如果經常扣喉，唾液腺增生，唾液不正常分泌過多，可能導致面部變形。值得注意的是，心肺功能不好的人，可能因惡心嘔吐而誘發心臟病。所以，不要用扣喉減肥，應少食多滋味，酒亦淺嘗輒止，無必要為不健康的飲食習慣而付出沉重代價。

李白是詩仙也是酒仙，話說當年有番邦使節見唐明皇，朝中無人看懂使節遞交的番文國書，唐明王派人把醉倒船上的李白背回來，並令御醫為李白解酒，御醫叫御膳房用魚鰓煮一碗無薑葱的腥湯，灌李白飲了，李白嘔吐大作，酒精的毒即時解了，宮女替他洗了個臉，李白把番文翻譯給唐明皇聽，並代撰回信給番王，嚇得番王不敢造次。

方向宇