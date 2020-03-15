美食婷：食神教你炒靚飯

疫症持續，早前經常Home Office，假期都唔多敢出街，令我美食婷經常在家玩煮飯仔，食得山珍海錯多，偶然都想來點清粥小菜，一個人煮飯，有時很難預食材分量，有時食剩米飯，最方便當然是用來炒飯吧！

話晒美食婷我都是一個對飲食有要求的人，即使炒飯都不能馬虎了事，早前到沙田一間燒味及廣東菜餐廳選購外賣時，遇到店內顧問兼被喻為香港食神的戴龍師傅，他早年曾創作一道黯淡銷魂飯，Hit到現時依然街知巷聞，難得見到真人，當然要請教一下。

很多人指炒飯最好用冷飯，戴師傅指其實米飯是即煲或是隔夜飯都沒問題，只要注意兩點就得。首先是要揀舊米，這樣炒起飯來才夠乾身爽口，新米水分太重，他個人認為不適合用來炒飯。

至於冷飯和新鮮煲出來的飯都沒所謂，重點是米飯要夠乾身。因為冷凍經雪櫃擺放，飯粒水分被抽走，更易炒至粒粒分明，而剛煲好的米飯還帶有濕氣，最好放在室溫下待濕氣減少才用來炒飯，才能炒至粒粒分明兼香口。

用來炒飯的食材亦相當多元化，用海鮮或肉類都沒問題，而坊間大部分的炒飯都會加入蛋汁，很多人都問究竟炒蛋先還是炒米飯後加蛋汁呢？戴師傅指如果蛋汁包米飯來煮，雖然色調夠靚，但成品食落唔夠香。想米飯夠乾爽，在炒飯前最好先將蛋炒至半熟撈起，待炒飯至尾聲後放入蛋碎，炒起來便不易變老。在炒的過程中，應分幾次下豉油和油以調味，想米飯吸收得更佳，謹記要在鑊邊放入醬油。在放入配料或食材及雞蛋後，要用鑊鏟不斷翻炒，直至炒出香味，姿勢足又夠技術的話，還可以拋鑊令米粒更乾身。最後在中間開一個小孔，放入葱粒拌勻，一碟乾爽而香氣四溢的炒飯便誕生了。