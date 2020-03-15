新晉5G國產機　奪兵器排行榜第1名

來自法國的相機評測機構「DxOMark」近年成為不少用戶判斷手機拍攝能力的指標之一，最近有部機一出就攞第1名，甚至乎比出名影相靚嘅Huawei Mate 30 Pro仲要高分，佢就係Oppo Find X2 Pro，實在有點叫人意外！

Find X2 Pro是Oppo最新推出的旗艦機，內置3攝組合，包括4,800萬像素廣角鏡頭、4,800萬像素超廣角鏡頭及1,300萬像素潛望式長焦鏡頭，支援10倍混合光學變焦，覆蓋等效達17-170mm焦段，比不少相機的長焦距鏡頭的覆蓋面仲要廣。它又提供超清夜景、超級防抖、Live HDR視頻等拍攝技術，照顧到高階用戶需要。

DxOMark特別點評此機擁有出色的自動對焦能力，色彩還原度高且色域廣闊，在任何光度也維持低雜訊。另外無論是超廣角、5倍變焦、散景或4K錄影也沒有投訴空間，因此給了整體124高分，與小米10 Pro並列排行榜第1。只不過官方也指此機有小瑕疵，例如HDR有間偈失靈，超廣角會有微量質素下降等問題。

Find X2 Pro提供12GB+256GB機型，處理器為目前最頂級的Qualcomm Snapdragon 865，其他特色包括6.7吋3K屏幕、IP68防水防塵、兼容5G+4G網絡等等。它備有茶橘皮革、雅灰皮革及緞黑陶瓷版3款機身，售價6,999人民幣，預計4月會有香港行貨，售價待定。