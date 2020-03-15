本日日本：羽田機場4月底都有溫泉浸

舟車勞頓，有甚麼比泡一個溫泉更好呢？如果你也是這樣想，下次去東京不如選擇到羽田機場降落啦！皆因「羽田 AIRPORT GARDEN」將於4月21日開幕，並會連接前往市區的中長途巴士站。當中花園內會建有Villa Fontaine Premier Haneda Airport和Villa Fontaine Grand Haneda Airport兩間風格不同的酒店。

前者走低密度高格調路線，全數160間客房坐擁河景；後者是連結羽田機場國際線客運大樓，總計1,557間房間。當中「Premier」頂樓設有2千平方米兼24小時營業的天然溫泉「泉天空之湯 羽田機場」，備有可以一邊浸浴、一邊觀賞富士山與飛機起降的展望露天浴池，讓大家到達或離開前洗走一身勞累。加上具備可容納約700人的活動展廳與會議室的「BELLESALLE羽田機場」，以及可讓大家又買又食共90間店舖的購物區，足不出機場也可以逛上半天吧。