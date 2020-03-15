年度武士大作　《戰鬼》預購展開

年度重磅遊戲之一《Ghost of Tsushima對馬戰鬼》日前終於釋出更多預購消息，遊戲定於今年6月26日發售，將提供藍光光碟普通版、藍光光碟珍藏版、普通下載版及豪華下載版，兩款下載版即日起開放預購，一個價錢包含完整遊戲與預購獎勵特典。

遊戲背景設在13世紀末蒙古帝國東征期間，殘忍狡詐的蒙古將帥「赫通汗」率領船隊大舉攻向日本本土，處於兩者之間的對馬島首當其衝。為奪回家園，境井一族最後幸存的武士境井仁挺身而出，他必須捨棄一直堅守的武士之道，開創新的道路成為「戰鬼」，殺敵同時尋求舊識的指引和支援，並結交新的盟友，不惜一切保護殘破的家園。

觀乎試玩片段，遊戲有點像東洋版《刺客教條》，玩家需在開放世界闖蕩，途中會行經各式各樣的鄉間及地形，並會遇到個性豐富的眾多角色。打法則是實時戰鬥，近戰使用武士刀，遠方敵人則可用箭術射跨，另外又可開發潛行和欺敵戰術，以奇襲擾亂敵軍，玩法多樣化。

《Ghost of Tsushima》珍藏版索價接近千四元，貴是貴了點，但一分錢一分貨，隨包裝附有遊戲、附直立架的境井面具、布製地圖、日式戰旗、遊戲鐵盒、48頁迷你美術集及對馬英雄外觀包等多件禮品，完全是為了遊戲收藏家而設。