生肖指數　是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，一些所謂公事上的朋友會從中作梗，令你的工作大計受阻。

牛：↓ 世上沒有不勞而獲的財富，小心是個騙人陷阱，凡事都要問清楚才決定。

虎：↑ 會突然想起一位老朋友，因為他的言行對你有啟示。綠色會帶給你幸運。

兔：→ 做任何事只要細心觀察，及早找出事情的缺點，則不會輕易被擊倒。

龍：→ 新奇的事物其實是不停出現在你面前，不要將自己局限在已知的領域。

蛇：→ 家庭生活寫意抒情，讓你投入家庭樂。燃點香薰有助紓緩神經呢！

馬：↓ 健康容易出現毛病，少吃加了防腐劑的食物，吃水果時也要清洗乾淨呢。

羊：★ 辛苦了一段時間，終於有收穫，買份禮物來獎勵自已，讓自己高興一下。

猴：→ 你有情有義的性格，就算因此而碰了不少釘子，你也是心甘情願的。

雞：→ 既然他不願意付出感情的話，目光放遠點，還是不要對他太死心塌地了。

狗：↑ 財運上升中，之前的投資，今天會有不錯的回報，黃水晶有助提升財運。

豬：→ 要小心選擇你的合夥人，金錢的損失事少，最重要別傷了大家感情呢。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌