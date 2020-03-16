白羊：戀愛運不穩，但桃花運轉佳，為免固有關係生變，需自律貪歡傾向，並多予體諒。

金牛：社交及財運欠佳，但家庭運及情緒回穩，有助改善人際關係改善，維持收支平衡。

雙子：辭令及思考力轉佳，人緣及桃花運回升，助改善與伴侶、家人的相處及溝通情況。

巨蟹：財運回升，旅遊、出門、公幹，以及海外項目雖具阻力，保持正面，將有助成事。

獅子：工作運不穩，但人氣及應變能力甚佳，思考能力回升，利開單、簽約，改善業績。

處女：體能不穩，戀愛及工作運稍遜，但人氣及鬥志較佳，貴人助力較強，助維持穩定。

天秤：社交運佳，出勤、公幹或旅遊利招引戀愛及工作良機，但已有固定伴侶者需自律。

天蠍：事業運較佳，利出勤、海外發展等。但人緣稍遜，低調行事多作協調，有助事成。

人馬：旅遊運較佳，出門、旅遊交朋結友可助旺士氣，及招引事業及感情的發展良機。

山羊：情緒及家庭運不穩，溝通問題或會較頻。異性緣回升，宜增進夫妻身心情感交流。

水瓶：桃花、人緣及戀愛運較佳，利改善感情及親子關係。理財能力較佳，助改善經濟。

雙魚：人氣及財運雖持續不穩，但體能回升，工作運亦佳，投入感較強，有利提升進度。