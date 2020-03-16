香港生物科技協會　李氏大藥廠　贈口罩為社區打氣

【特約報道】病毒無情，人間有情。目前不少市民依然「一罩難求」，香港生物科技協會日前聯同李氏大藥廠控股有限公司舉辦贈送口罩予應屆香港中學文憑試考生及區內居民。該協會向社區送暖的行動，陸續有來，稍後將夥拍更多有心企業贈送口罩、補充劑等，藉此團結社會各界，同心協力共度難關，全城抗疫。

生物科技：未來出路

香港生物科技協會（HKBIO）凝聚一群生命科學領域的領導與精英，致力推動生物科技發展。該會主席于常海教授兼太平紳士說：「生物科技是21世紀的工業，會內成員的科研範疇涵蓋多方面，如病毒檢測、藥物、治療方法等。對於今次如此嚴重的全球性疫情，我覺得基於現時的科技水平，我們並非束手無策，只要積極面對，就能令科技更上一層樓，亦可為下一次疫情作好準備。除科技外，口罩亦是最基本的抗疫裝備。」日前該會聯同李氏大藥廠控股有限公司贈送近萬個口罩，當中3,000個口罩贈予「屯元天」的應屆香港中學文憑試考生，包括元朗天主教中學（元朗區）、天主教培聖中學（天水圍區）及屯門裘錦秋中學（屯門區），當日亦向區內居民派發6,000個口罩。

雙管齊下：防疫抗疫

跟于教授一同參與活動的李氏大藥廠控股有限公司行政總裁李小羿博士，他體會到各界協作的重要性。「要解決所有疫情的問題，不能只靠政府，民間企業，尤其是高科技企業亦可發揮一定的角色。有長者透露因缺乏口罩，已沒外出多時，送贈大可解他們的燃眉之急。活動選址於元朗天主教中學，校方很明白區內市民的需要，更體貼的為每位市民送上果汁。作為一家以研究為主的生物製藥公司，在多方面協助解決今次疫情帶來的挑戰，如集團其中一種自研的抗病毒藥物，早前獲內地當局列入為新型冠狀病毒防治的緊急戰略物資之一。」集團亦加入生產口罩的行列，產品預計4月初面世，每月最少200萬產量，希望雙管齊下達致防疫抗疫。

活動預告：

香港生物科技協會將聯同黃乾亨基金和晶准生物科技有限公司於4月贈送口罩和酒精搓手液，派發詳情將會稍後在HKBIO官網及Facebook公布。另外，基因港（香港）生物科技有限公司創始人王駿教授表示：「養兵千日，用在一時，我們生物科技公司在這個艱難時間希望能幫助市民，捐贈合共價值十五萬的艾沐茵 NMN 9000補充劑給已確診新型冠狀病毒、已康復的受感染人士及長期病患者，以增強免疫力來對抗疫症。」有需要人士，請聯絡HKBIO領取 （致電：5916 4330）。