杭州手工菜　時令滋味

【特約報道】「上有天堂，下有蘇杭。」除了指秀麗的湖光山色外，蘇杭也是美食天堂，而杭州菜更是八大名菜之一浙江菜的重心，以刀工細緻、烹調多變見稱。九龍維景酒店唐宮中餐廳由即日起至4月30日期間推出「杭州美食薈萃」菜譜，由得獎名廚嚴選本地優質食材，炮製出多款杭州佳餚，讓本地食客可以一嘗地道的杭州風味。

強調不時不食

杭州菜歷史悠久，是浙江菜系的主力，其餘尚有寧波菜、紹興菜及溫州菜。唐宮中餐廳的主廚鄧廣良表示，杭州菜以時令食材，配合多樣的烹調手法來炮製佳餚。「杭州菜很着重時令性，所謂不時不食，每季都有當造食材，例如春夏吃筍、蓮藕和各種河鮮；秋冬則吃大閘蟹、羊肉等。」煮法包括炒、燉、溜、蒸及燴，由於講求原汁原味，所以不會太油膩，亦不會像上海菜般濃味。

給食客新鮮感

杭州菜的獨特之處在於刀工精細、造型別致，鄧師傅說：「杭州名菜如乞兒雞、金牌扣肉、鱔糊等，我們將之改良，給予食客新鮮感。以乞兒雞為例，我們用酥皮代替傳統的泥巴，成為『酥皮富貴雞』，可以吃之餘，又不怕泥巴不乾淨。又例如鱔糊，我們將之改良成五色鱔糊，加入蝦、筍絲、北菇絲、雞絲、火腿絲等，顏色豐富，不會太單調。」說到手工細緻，「貓耳朵」必定是重點推介，師傅要將麵粉搓成一粒粒貓耳朵的形狀，還有「珍珠海鮮羹」的袖珍魚丸都很花時間及心機製作，很少食肆會願意做，今次在唐宮可以大飽口福了！

唐宮中餐廳

地 址：九龍窩打老道75號九龍維景酒店2樓

查詢電話：2760 3628 / 2197 3519

網上預訂：www.MetroparkHotelKowloon.com