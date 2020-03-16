東沖有料到：一個八公的宣言

經常說，我是一個諸事八卦的八公，經常多管閒事。而每當泰國出現情況，我便無端端上了電視及報紙，成為了泰國的代言人。而八卦的背後，其實源自一顆愛泰國的心。

無可否認今次泰國在新冠肺炎的入境處理有很多未如人意的地方，產生很多混亂情況，但泰國本身也有自己的苦處。以下所講的，並非官方通告，而是純粹個人感受：從上星期起，已有消息傳出，遊客到訪必須要14天隔離，但其實到截稿之前，都沒有一個旅客被強制要求或被提醒需要14天隔離。之後這個消息被反覆地確認及推翻，變來變去，可謂認驗了「知否世事常變，變幻原是永恒」這句歌詞。

後來民航當局要求旅客必須有醫生紙及化驗所的化驗報告才可上機，不少愛泰人士就算要額外付出高昂費用去得到醫生紙也要前往這個微笑之國。實在很多謝大家那麼喜愛和支持這個國家。

接下來更有消息傳出，香港人前往泰國將不獲免簽證待遇，但兩個小時後又被推翻。時至今日，相信大家都清楚事態的發展了....

消息的混亂、安排上的無所適從的確是個弊點，但泰國本身除了外來的遊客，大量從韓國回歸的本土黑工也令當地政府相當頭痛。

每天自發地將消息發放給大家，如果消息正面當然皆大歡喜，但若消息出現變化或負面的，就算解釋了也遭人責罵，而眼見自己喜歡的國家遭人咒罵，心裏也不好受……香港人今時今日暫時未能到訪泰國，希望疫情過後一切回復正常，大家會繼續喜歡和支持這個微笑國度。若然我未中招的話，會繼續當一個八公發放消息給大家，但若然不幸中招身亡了，這個「死八公」便不能再為大家服務了。

胡慧沖