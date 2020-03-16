經典Co-Pilot航空計時錶　復刻再現

去年Breitling展開Re-Edition復刻企畫，首枚作品Navitimer Ref.806 1959將1959年推出的Navitimer神還原復刻，引起錶迷們熱搶，更非常期待品牌其他復刻作的面世。到最近品牌終於發表了今年度的復刻錶款，AVI Ref.765 1953將1953年推出的一枚經典Co-Pilot航空計時腕錶復刻推出，AVI代表Aviation即航空，而此錶設承襲自Co-Pilot腕錶的早期版本。Co-Pilot腕錶是品牌於1950年代，在「Huit航空部」1930及1940年代設計生產的機上計時儀器的基礎上，進一步演繹而成的腕上儀錶。當年Co-Pilot錶款與品牌代表作Navitimer齊名，雖然Navitimer因其獨特的飛行滑尺設計更廣為人所知，但Co-Pilot因絕佳易讀性及堅固結構，亦吸引不少航空人士及鐘錶愛好者所追捧。

AVI Ref. 765 1953各項細節將原裝設計重現眼前，採用與1953年Co-Pilot腕錶相同的阿拉伯數字，精選Super-LumiNova®手工塗層顏色令人聯想起原版螢光材質。41mm精鋼錶殼同樣忠於原味，錶圈由三顆螺絲固定，螺絲位置與1953年的腕錶完全一樣。腕錶搭配的注射器形狀的纖巧指針與最早錶款所採用的指針相互脗合，拱形Hesalite塑晶錶鏡則忠實呈現原版的時代造型。新作在功能上亦作出提升，防水深度增至100米，並搭載品牌自製B09自動上鏈計時機芯，獲COSC認證。精鋼款式限量1,953枚，另設有名貴18K玫瑰金及鉑金款式，各限量253及153枚，相信必引來錶迷再次搶購。