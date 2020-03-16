三界五行：求神拜佛　心誠則靈

今年受疫情影響，很多善信不能去廟宇拜太歲。為了安全，不聚衆扎堆，是有必要的。但對於犯太歲的人，不能去廟宇「攝太歲」求平安，難免有些忐忑不安。

其實，對神佛尊敬，最重要是有心，舉頭三尺有神明，神佛法力無邊，無處不在，信衆、善信、信徒，信心就是誠心，「精誠所至，金石為開」。凡事都有因果，道教、佛教都講感應，感是因，應是果，感，是對神佛的信靠、呼喚、祈許；應，是神佛的回應、庇護。「有求必應」，求是感，得到保佑是應。很多時候，很多例子，善信毋須親自去廟宇膜拜祈求，都會得到保佑，「孝感動天」、「善感動天」，人在做，天在看，天有眼的。

拜神佛，不可以「有姿勢，無實際」，這裏所講的實際，是內心、言語落實到行為。內心要有三心，一是「至誠心」，二是「改過遷善心」，三「利他心」。「至誠心」是誠心的最高境界，是至高無上的，永遠都有提升空間，如何提升就靠自己不斷精進，不斷修為，修為就是修行，行為行為，行即是為，也就是所作所為，也就是業。「改過遷善心」，修為也可以理解為「修正自己的行為」，人誰無過？知錯能改，善莫大焉，改過向善是至誠心的修行。「利他心」就是服務他人，所有宗教導人向善，教導信徒「榮神益人」，你幫助別人，不是為了自己的虛榮，而是做神的僕人，把榮耀歸神，這就「至誠心」的功德。明白這個道理，接下來，我們講在家如何拜神拜太歲，就容易理解了。

方向宇