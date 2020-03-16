今晚食乜：南印度咖喱 雞蛋做主角
2020年03月16日 15:00
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今晚食乜：南印度咖喱 雞蛋做主角（互聯網）
之前有報道指吃咖喱可抗病毒，孰真孰假無從稽考，但趁回南天濕熱翳悶天氣吃一口辛香祛濕的咖喱也不錯。IG@my_foodstory就教大家炮製南印度風味的蛋咖喱。
先爆香各款香料和辣椒，之後放入洋葱粒炒至軟身變色，才放入快熟的番茄粒和薑黃粉等，逐小加入椰奶，先加入溝了水的稀椰奶，令咖喱汁保持滑溜質感，想味道更突出，不妨將咖喱葉輕輕撕碎才放入再煮，下無稀釋的椰汁煲煮至質感變得濃稠後，放入熟蛋即成。用料雖多但做法尚算簡單的蛋咖喱，配米飯或印度薄餅皆可，香濃幼滑又香口惹味，相當適合回南天品嘗。
材料：
熟蛋 5隻
椰子油 1湯匙
芥末籽 1茶匙
肉桂條 1條
荳蔻 3粒
胡椒碎 5粒
綠色辣椒 2至3個
薑蓉 1茶匙
蒜蓉 7瓣
洋葱粒 2個
番茄粒 3個
薑黃粉 半茶匙
芫荽粉 1茶匙
紅辣椒粉 半茶匙
羅望子汁 1/4杯
溝稀椰奶 1杯（水和椰奶比例1：1）
椰奶 半杯
咖喱葉 8至10塊
鹽 少許
做法：
1.燒熱椰子油，放入芥末籽、胡椒粒、荳蔻、肉桂、青辣椒、薑蓉、蒜蓉炒香。
2.放入洋葱粒炒至軟身。
3.下番茄粒、辣椒粉、芫荽粉、薑黃粉和鹽炒勻。
4.加入羅望子汁、溝稀椰奶及咖喱葉煮滾。
5.倒椰奶拌勻滾起，放入已切半的雞蛋便成。