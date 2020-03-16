今晚食乜：南印度咖喱　雞蛋做主角

之前有報道指吃咖喱可抗病毒，孰真孰假無從稽考，但趁回南天濕熱翳悶天氣吃一口辛香祛濕的咖喱也不錯。IG@my_foodstory就教大家炮製南印度風味的蛋咖喱。

先爆香各款香料和辣椒，之後放入洋葱粒炒至軟身變色，才放入快熟的番茄粒和薑黃粉等，逐小加入椰奶，先加入溝了水的稀椰奶，令咖喱汁保持滑溜質感，想味道更突出，不妨將咖喱葉輕輕撕碎才放入再煮，下無稀釋的椰汁煲煮至質感變得濃稠後，放入熟蛋即成。用料雖多但做法尚算簡單的蛋咖喱，配米飯或印度薄餅皆可，香濃幼滑又香口惹味，相當適合回南天品嘗。

材料：

熟蛋 5隻

椰子油 1湯匙

芥末籽 1茶匙

肉桂條 1條

荳蔻 3粒

胡椒碎 5粒

綠色辣椒 2至3個

薑蓉 1茶匙

蒜蓉 7瓣

洋葱粒 2個

番茄粒 3個

薑黃粉 半茶匙

芫荽粉 1茶匙

紅辣椒粉 半茶匙

羅望子汁 1/4杯

溝稀椰奶 1杯（水和椰奶比例1：1）

椰奶 半杯

咖喱葉 8至10塊

鹽 少許

做法：

1.燒熱椰子油，放入芥末籽、胡椒粒、荳蔻、肉桂、青辣椒、薑蓉、蒜蓉炒香。

2.放入洋葱粒炒至軟身。

3.下番茄粒、辣椒粉、芫荽粉、薑黃粉和鹽炒勻。

4.加入羅望子汁、溝稀椰奶及咖喱葉煮滾。

5.倒椰奶拌勻滾起，放入已切半的雞蛋便成。