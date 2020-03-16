疫情未停身心受壓　專家醒你紓壓Tips

誰沒有壓力！ 只要仔細了解情況，要找到出路其實並不難。（互聯網）

你有壓力，我有壓力！

抗疫期間，多了時間留在家中，可惜香港居住環境狹窄，長時間留在家中，難免會因周遭的環境令心情更覺困擾，感到壓力重重。你知不知自己是否大壓力？想不想輕鬆打造愉快的心境？不妨參考一下利民會專家的分享。

情緒壓力測試

遇到困難或挑戰，出現擔心狀況是正常反應，但也要留心會否過分擔心而形成焦慮，看看自己最近兩星期是否長期出現以下情況？

1.長期處於緊張狀態，經常過分地害怕和擔心

‧擔心出街會有很大風險受感染

‧已經佩戴了口罩及不停地使用酒精或酒精搓手液，但仍然覺得不足夠

‧對相關事件的資訊過分敏感

2.即使知道自己的焦慮是不合理的，卻無法自控

‧覺得就算找家人或朋友聊天，也不會讓心情或事情變好；

‧無時無刻都在跟進新聞或社交媒體

3.擔心與焦慮以致以下至少三個

‧坐立不安，為尋找抗疫物資如口罩、消毒酒精等用品而心神不定

‧容易疲勞

‧腦袋一片空白，或者難集中精神做事，例如工作、看報紙或看電視

‧忟憎，生活中指摘或謾罵別人的情況愈來愈多

‧感到心跳加速、肌肉繃緊、呼吸困難、手腳發麻等身體反應

‧睡眠困擾（失眠，半夜容易醒或相反地睡覺時間過多）

‧千方百計避免外出

7個紓壓建議

1.接受正常的情緒反應

首先要接受在突變的環境中，有焦慮是正常的情緒反應，毋須迴避它，可以嘗試慢慢辨識它，並習慣與它共存。

2.別被過量資訊影響自己

‧適當跟進可靠的媒體新聞，並有智慧地去辨識資訊的真偽。

‧不要長時間追蹤事件的相關新聞。

3.與家人保持良好溝通

‧青少年面對學校停課，家長留守家中工作，不妨趁機加強家人之間的溝通。

‧將自己的感受和擔心，嘗試與家人分享，客觀地分析引起這種感受的原因。溝通有助釋放心中壓力，不妨多支持，多鼓勵，少批判，少埋怨，珍惜一起在家的時間，其實每天好好溝通15-30分鐘，已經可以為整個家庭帶來正能量。

‧就算有意見分歧，也不要與親友形成對立面，嘗試互相包容，避免不必要的衝突。

4.養成面對困擾的積極心態

‧對困擾若採取逃避態度，不但未能將問題化解，反而會累積壓力及加深苦惱的感覺。

‧對自己抗逆能力要有信心，鼓勵自己逐步面對擔憂的事物或情境。

‧嘗試面對後，無論成功與否，也要欣賞自己。

5.訂立健康均衡生活

‧ 無論是飲食、睡眠及學業或工作，都應該保持規律的模式。

‧ 調節深呼吸可有助放鬆肌肉及心情，可多嘗試進行靜坐。

‧ 面對壓力時，身體可能會不自覺地變得繃緊，通過身心的聯繫，感覺會變得舒暢，適切的簡單運動，已經可以讓你身心放鬆。例如伸展，拉筋或漫步都是不錯的選擇。

‧ 每天有充足、優質的睡眠時間，在睡覺前盡量減少使用電子產品，有助入睡及避免因半夜醒來的失眠而產生壓力。

6.用興趣轉移焦點

在家中可以培養興趣，如閱讀、聽音樂、與家人一起玩電子遊戲或一起做飯等，都能將很多負面情緒轉化。

7.向專業人士尋求幫助

最後，若家人以及朋友都無法協助時，便應該考慮諮詢專業人士的意見及協助，如社工、臨床心理學家、醫護人員等。如利民會《即時通》24小時免費精神健康熱線（真人接聽）： 3512 2626。