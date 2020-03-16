靈感煮意︰【無牛油走忌廉】軟滑日式生朱古力

最近大家多數留在家中，走動少，零食吃得多，營養又未必均衡，這令人更加易胖。不過，要各位屈在家裏，除了吃和煲劇，的確令人好難振作。所以今集的《靈感煮意》，我特意寫了一個看似邪惡，實質又減了卡路里的矜貴甜品，就是平日賣很貴的「日式生朱古力」。傳統的生朱古力，或者叫做松露朱古力，做法是每用上一份朱古力，便需加入一份36%脂肪的忌廉，另外還有牛油，聽上去都知道肥！放心，我的食譜又怎會教你用這些材料？立即收看今集的《靈感煮意》，讓這款生朱古力陪你煲劇啦！

材料（6吋，16件）

牛油果 40克

全脂牛奶 75克

蜜糖 20克（成人口味︰可用酒代替）

60~70%可可濃度朱古力 150克

無糖可可粉 適量

靈山小貼士

如做給小朋友吃，除加蜜糖外，可在拌勻已溶朱古力、牛奶和牛油果之後，加1/8~1/4茶匙的橙皮碎，生朱古力便會帶有橙香。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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