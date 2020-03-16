【坐月湯水】三棗豬腱湯 補氣養血
2020年03月16日 17:00
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三棗豬腱湯具補氣、養血、滋陰、養胃功效，可於產後第2周及後飲用。 （圖片來源：《中醫寫給新手媽媽的坐月天書》）
紅棗性甘溫，補中益氣，養血安神。南棗性甘溫，滋陰養肝、健脾養胃、補腎益氣、潤燥。蜜棗性甘平，養胃生津。 可於產後第2週及後飲用三棗豬腱湯。
【三棗豬腱湯】
功效：補氣、養血、滋陰、養胃
適用︰產後第2周及後
熱量︰550大卡
材料︰
豬腱 300克
紅棗 6顆
南棗 6顆
蜜棗 4顆
生薑 3片
陳皮 1角
步驟︰
1.大棗、南棗與蜜棗洗淨，大棗剪開去核備用。
2.陳皮用清水浸軟，去瓤洗淨。
3.豬腱以薑片汆水，洗淨斬件。
4.所有材料放進煲內，加8碗清水以大火煮滾，改小火煲1.5小時。
5.需要時可適量放鹽調味。
注意：外感發熱者不宜飲用。
Profile
佘曉怡註冊中醫師
香港大學中醫學碩士、香港中文大學專業進修學院中醫課程兼職導師、國際中醫藥膳自療學會暨藥膳學院院長等，致力推廣中醫藥膳，提倡醫食同源、食其時、百骸理的飲食文化，以求體會養生及治未病的內經精神。最新著作有《中醫寫給新手媽媽的坐月天書》。