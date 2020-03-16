【坐月湯水】三棗豬腱湯 補氣養血

三棗豬腱湯具補氣、養血、滋陰、養胃功效，可於產後第2周及後飲用。 （圖片來源：《中醫寫給新手媽媽的坐月天書》）

紅棗性甘溫，補中益氣，養血安神。南棗性甘溫，滋陰養肝、健脾養胃、補腎益氣、潤燥。蜜棗性甘平，養胃生津。 可於產後第2週及後飲用三棗豬腱湯。

【三棗豬腱湯】

功效：補氣、養血、滋陰、養胃

適用︰產後第2周及後

熱量︰550大卡

材料︰

豬腱 300克

紅棗 6顆

南棗 6顆

蜜棗 4顆

生薑 3片

陳皮 1角

步驟︰

1.大棗、南棗與蜜棗洗淨，大棗剪開去核備用。

2.陳皮用清水浸軟，去瓤洗淨。

3.豬腱以薑片汆水，洗淨斬件。

4.所有材料放進煲內，加8碗清水以大火煮滾，改小火煲1.5小時。

5.需要時可適量放鹽調味。

注意：外感發熱者不宜飲用。

Profile

佘曉怡註冊中醫師

香港大學中醫學碩士、香港中文大學專業進修學院中醫課程兼職導師、國際中醫藥膳自療學會暨藥膳學院院長等，致力推廣中醫藥膳，提倡醫食同源、食其時、百骸理的飲食文化，以求體會養生及治未病的內經精神。最新著作有《中醫寫給新手媽媽的坐月天書》。