本日日本：宮城縣馬拉松4月25日開跑

東京馬拉松要控制人數、3月日本封關，一連串事件難免令哈日族迷傷心，但正所謂「希望在明天」，4月出發其實也不錯呀！愛跑馬拉松的朋友機會來了！4月25日（六）和26日（日）於宮城縣登米市會舉行，東北地區最大型、包含全程馬拉松的為食跑。

原來「風土」二字在日文中與「FOOD」同音，所以大家可以一邊跑，一邊品嘗海鮮、仙台牛排、士多啤梨、芝士撻等日本東北「風土」作補充。同場加映前夜祭、登米美食嘉年華和東北日本酒嘉年華三大祭典，美景、美食、美酒一次過滿足大家！

與此同時，即日至3月18日，大家可登入「宮城攻略」Facebook 「3.11復興感謝香港」貼文留言寫出對宮城的加油說話，以及留言tag出最想同邊個去宮城及寫出原因；前者最有心思最溫暖的10位留言可獲得「背背龍」精品，後者會選出2位送出JR東日本鐵路周遊券乙張。有興趣就快參加，準備4月再出發吧！