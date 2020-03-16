Renault MORPHOZ concept　車身可長可短！

Renault MORPHOZ concept是一款車長和軸距可按需要伸長縮短的全新純電動概念車。（互聯網）

最近Renault發表了一款車長和軸距可按需要伸長縮短的純電動概念車MORPHOZ concept。這點子最大好處是可令車廂空間應大時大，應細時細。而且車載電池還可以加碼，來延長續航力。

能做到這樣，全因所搭載的是出自Renault-Nissan-Mitsubishi 聯盟的 CMF-EV 純電模組化平台。透過按鍵可在City（城巿短途）和 Travel（長旅程）兩種設定間切換。處於City設定時，車長4.4m、軸距2.73m，標準配置的40kWh容量電池，能提供400km續航力。當切換至Travel設定，車長和軸距分別增長至4.8m（+0.4m）及2.93m（+0.2m），並容許電池容量由40kWh標準基礎，可再增多50 kWh（可在指定電​​池站進行），令總電池容量一舉提升至90kWh，續航力增至700km。Renault還表示Morphoz將擁有Level 3等級的自動駕駛能力。