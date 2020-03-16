十二星座由來（1）水瓶、雙魚、白羊、金牛

十二星座都有自己的星座傳說，無論是關於友情、親情和愛情的故事都有。（互聯網）

每個人根據自己的出生日期都有一個守護星座，而星座說現在已非常流行。大家又知不知道十二星座背後的故事呢？一連三期「生活夜校」會為大家帶來星座傳說，還不知道自己星座的由來，快來看一看吧。

【水瓶座】

天庭中有一個負責為眾神倒酒的職位，本來一直由宙斯的女兒擔任，後來女兒出嫁了卻一直沒有找到合適人選。天神宙斯聽聞特洛伊城中有一位俊美的王子，見過後果然被其深深吸引。之後，宙斯化身為一隻老鷹把王子捉走，讓他負責為眾神倒酒的任務。從此，特洛伊的王子就承擔了倒酒的職位，宙斯為了紀念他倒酒的模樣，把這一幕放進繁星之中，變成了如今的水瓶座。

【雙魚座】

一天，漂亮的女神維納斯帶着兒子愛神邱比特出席天庭宴會，宴會中途來了一個不速之客，一隻長相十分恐怖的怪物來宴會上大肆破壞，眾神紛紛化做動物的模樣各自逃亡。維納斯和邱比特剛好在河邊散步，於是化身為兩條魚跳入河中，為了避免與兒子沖散，事前用繩子把兩人綁在了一起。而這一幕就是雙魚座的原型。

【白羊座】

特寒里亞國王與王妃涅佩拉結婚後生下了一對雙胞胎，其後國王與特貝的公主伊諾娃有了婚外情，把涅佩拉王妃趕出宮，迎娶了伊諾娃為新的王妃。伊諾娃王妃有了自己的孩子後容不下這對雙胞胎，設法令農民種不出糧食，把鬧饑荒的責任推給了雙胞胎，說是他們帶來的不幸。國王受不住民眾的聲音，要把雙胞胎處死。

涅佩拉知道後向宙斯求救，宙斯派了天上的黃金白羊去載雙胞胎去天空的彼方，因速度太快妹妹不小心掉落海裏，白羊一邊回頭看能不能找到妹妹的蹤影，一邊保護哥哥逃亡，這一幕成為了現在的白羊座。

【金牛座】

一天，天神宙斯經過人間的某個國家，看見了這個國家的公主非常漂亮，讓宙斯不知不覺的看出了神。回到天庭後依然念念不忘。公主喜歡在牧場遊玩，宙斯知道後化身為皇家牧場的一頭牛，陪在公主的身邊，與公主玩耍。當公主背在他身上的時候，這頭牛突然朝着天空飛去。經過了很久的飛行，他們來到了一片美麗的土地，宙斯變回真身向公主表白，公主接受了宙斯的愛，宙斯以公主的名稱歐羅芭作為土地的名字，據說正是如今的歐洲大陸。而宙斯化身的那頭牛就是金牛座的原型。

這一期講了水瓶座、雙魚座、白羊座與金牛座的星座傳說，不知與你們的想法有沒有很大差別呢？下一期會講雙子座、巨蟹座、獅子座與處女座，敬請期待。