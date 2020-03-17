白羊：精神及士氣回穩，但事業運持續不穩，公事壓力或會較大，求職等亦需予耐性。

金牛：精神狀態不穩，出勤、公幹及海外項目等或會遇上阻力，需多予耐性，多作後防。

雙子：人緣及桃花運佳，單身朋友的新戀情具發展空間，但變動或會較頻，宜保持耐性。

巨蟹：情緒不穩，家庭及戀愛運欠佳，已婚或同居朋友，家事或會較頻，凡事需予耐性。

獅子：體能欠佳，工作運不穩，雖辭令及思考力較佳合作關係回穩，但需多注意健康。

處女：財運欠佳需小心理財。親子或感情關係不穩，小心處理與伴侶、家人的金錢事宜。

天秤：家庭運欠佳，人氣及情緒不穩，幸人氣稍佳較能受到諒解，多予耐性，關係更好。

天蠍：辭令及思考力不穩，與伴侶、家人及工作夥伴或較易出現溝通問題，宜用心聆聽。

人馬：財運欠佳，家庭、約會等開支較大，需多加節約，並小心處理人事及交易等事宜。

山羊：人氣精神欠佳，情緒不穩，家庭運稍遜，宜保持耐性，注意溝通及關注家人狀態。

水瓶：精神狀態欠佳，多休息多放鬆，有助提升士氣。財運不穩，需小心看管個人財物。

雙魚：人氣及財運不穩，社交運欠佳，需小心處理人事及金錢等事宜，以免因財失義。